O amor está no ar! Mãe de Vini Jr. e ex de Jojo Toddynho alimentam rumores de namoro

Apesar de afirmarem que mantêm apenas uma relação de amizade, Fernanda Cristina, mãe do jogador Vini Jr., e Thiago Gonçalves, policial militar e ex-namorado de Jojo Toddynho, voltaram a ser vistos juntos e alimentaram os rumores de um possível romance. Os dois foram flagrados durante o amistoso pré-Copa do Mundo realizado no Maracanã, no último domingo (31).

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Fernanda e Thiago chegaram e deixaram o estádio juntos, além de acompanharem a partida lado a lado. Nas redes sociais, no entanto, os dois evitaram publicar registros em conjunto. Ainda assim, compartilharam imagens do Maracanã durante o jogo, em ângulos semelhantes.

Os rumores sobre um possível relacionamento tiveram início no começo de maio, quando os dois foram vistos na área VIP de um show do cantor Ferrugem. Pouco tempo depois, Fernanda chegou a publicar uma foto ao lado de Thiago em seu perfil no Instagram, mas apagou a postagem pouco depois, alegando que a publicação havia sido um engano.

Thiago Gonçalves e Jojo Toddynho encerraram o relacionamento no início de março. Após o término, o policial afirmou ter descoberto o fim do namoro pelas redes sociais. Segundo ele, o momento foi delicado, especialmente pela forma como recebeu a notícia, após cerca de um ano de relacionamento.