Carolina Dieckmmann é diagnosticada com infecção avançada no rim

Atriz contou que está há quatro dias internada no hospital - Foto: Reprodução/Instagram

Atriz contou que está há quatro dias internada no hospital - Foto: Reprodução/Instagram

A atriz Carolina Dieckmmann revelou aos fãs e internautas que está internada há quatro dias depois de ser diagnosticada com uma infecção avançada no rim esquerdo. Nesta quarta-feira (3), a famosa disse que foi preciso começar um tratamento com antibióticos na veia e continua sendo observada pela equipe médica.

"Eu estou há quatro dias no hospital internada porque eu descobri uma infecção no rim esquerdo que já estava, enfim, avançada", disse.

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De acordo com a atriz, o problema de saúde foi diagnosticado pouco tempo antes de fazer uma viagem para um lugar remoto. Para ela, o diagnóstico precoce evitou que o estado de saúde se agravasse durante o tempo em que estaria afastada de assistência médica.

"Graças a Deus, eu vim ao hospital, descobri e não entrei no avião", falou.

Ainda de acordo com Carolina, não se tem informações de quando vai receber alta. Mesmo com o susto, ela demonstrou que está grata pelo atendimento recebido e pelo apoio de amigos e familiares durante a recuperação.

"Muito grata pela vida, pela proteção, pelo privilégio de poder me tratar e estar cercada de tanto amor, dedicação, eficiência e comprometimento. Agradeço aos amigos atentos, tão afetuosos, e imensamente, ao meu marido incansável, com quem completo 23 anos, HOJE. Um beijo, se cuidem, e agradeçam.... Sempre. Deus é bom o tempo todo", escreveu a atriz.

Depois da postagem, vários famosos mandaram mensagens de carinho para Carolina. “Melhoras, meu amor”, disse Claudia Raia. “Te amo!”, comentou Padre Fábio de Melo. “Que você passe por isso da maneira mais breve e serena possível”, desejou Regina Casé.

Outro artistas como, Angélica, Ingrid Guimarães, Marina Moschen, Paulo Betti, Ary Fontoura e Glória Pires, também mandaram mensagem de melhoras para a atriz.