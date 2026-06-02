Influenciador viraliza após ter visto um possível OVNI em Campo Largo, no Paraná

Uma gravação feita no começo da noite de domingo (31), mostra um morador que tenta se aproximar do enquadramento e dar zoom, em um objeto que aparece sobre o relevo e parece girar próximo aos morros. O registro foi feito pelo influenciador digital Mayk Leão, morador de Campo Largo. Depois da repercussão, ele passou de meio milhão de seguidores nas redes sociais.

Em novos vídeos, Mayk disse que tudo começou quando ele percebeu uma movimentação incomum dos animais da propriedade. Segundo ele, os cavalos estavam agitados e uma cerca elétrica apareceu derrubada sem explicação aparente. O morador também relatou ter ouvido sons estranhos vindos de uma área de mata próxima ao sítio.

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Segundo Mayk, pouco depois dos sons, ele observou um objeto luminoso pairando sobre uma região de mata fechada próxima a um rio. O influenciador afirma que o objeto permaneceu visível por cerca de 20 a 30 minutos antes de apagar as luzes e seguir em direção à propriedade.