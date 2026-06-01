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Maraisa para show para chamar atenção de fã que apontou um laser no rosto das cantoras

Além das cantoras, um drone que sobrevoava o show, também foi alvo do laser

relogio min de leitura | Escrito por Redação 01 de junho de 2026 - 13:36
Cantora para apresentação para chamar atenção de fã
Cantora para apresentação para chamar atenção de fã -

A cantora Maraisa interrompeu a apresentação ao lado da irmã, Maiara, neste sábado (30), durante a 20ª Festa do Café de Vila Valério, no Espírito Santo, para chamar a atenção de uma pessoa que estava na plateia.

De acordo com a artista, uma pessoa que estava entre o público apontou um laser para o rosto das cantoras e também para um drone que sobrevoava o show. A fala de Maraisa ganhou repercussão nas redes sociais após vídeos da apresentação circularem na internet.

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No palco, a artista criticou a atitude e alertou para os riscos que o laser poderia causar para quem estava no local. “Cara, não tem por que colocar laser na cara das cantoras, e não tem por que colocar laser no drone para derrubar em cima das pessoas e machucar. Então, se não sabe usar, se retire! A mulherada aqui é brava mesmo!”, disse.

A utilização de lasers nos olhos pode resultar em danos à visão e também prejudica equipamentos eletrônicos, como drones.

Tags:

laser Maraisa Maraisa para show

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