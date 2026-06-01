Virginia Fonseca é ofendida por torcedores no Maracanã e Vini Jr. pede respeito pela ex-namorada

Virginia Fonseca foi xingada por torcedores presentes no Maracanã, Rio de Janeiro, neste domingo (31), durante o amistoso entre Brasil e Panamá. As ofensas foram cantadas em coro logo após o gol do ex-namorado da influenciadora, Vini Jr. “Ei, Virginia, vai tomar no c..”, cantou uma parte dos torcedores, enquanto a transmissão ao vivo ainda elogiava o jogador de futebol por fazer um a zero após o primeiro minuto de jogo.

Após o final da partida, Vini Jr se pronunciou por meio do seu Instagram, sobre os xingamentos e pediu para que os torcedores não atacassem a influenciadora. "Ambiente foi mágico hoje no Maraca. Mas queria pedir, com todo o carinho, para não ofenderem a Virginia. Tivemos uma relação muito bonita e gostaria que a apoiassem, porque entre a gente está tudo bem. O respeito e carinho seguem. Vamos juntos pelo hexa", pediu ele ao compartilhar uma imagem da ex com o look de hoje, que já havia sido curtido por ele.

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Virginia respondeu de forma curta, mas direta. A influenciadora repostou a mensagem de Vini Jr. no próprio Instagram e escreveu apenas "obrigada", acompanhando a resposta com um emoji.