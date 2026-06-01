Ana Castela esclarece sobre bateria de exames e adiamento de cirurgia estética

Depois de compartilhar nas redes sociais um vídeo em que aparecia ‘grogue’ devido ao efeito da anestesia para realizar uma endoscopia, Ana Castela explicou aos fãs que foi ao hospital para se submeter a uma bateria de exames de rotina e ainda contou que decidiu adiar uma cirurgia estética.

"Eu ontem (sábado) vim até o hospital para fazer um check-up e também iria fazer minha cirurgia na orelha (otoplastia), mas acabou que desisti porque tenho que trabalhar, e vou fazer final do ano", explicou a sertaneja, em vídeo publicado nos stories, na noite deste domingo (31).

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Em seguida, Ana afirmou que estava tudo bem com ela. "Eu só vim realmente fazer uma bateria de exames, porque essa vida na estrada não é fácil. Vim ver minhas cordas vocais, estômago, exame de imagem, urina, sangue", listou. A Boiadeira, então, mencionou a cirurgia estética. "Eu ia fazer a minha otoplastia, que é a cirurgia na orelha, né? Que pega a orelha e faz assim, piu. Mas acabou que não deu certo porque eu tenho que trabalhar no dia seguinte e eu teria que ficar com uma faixinha, sabe? E não vai tá rolando, né?".