Elisa Sanches completa 10 anos de carreira e revela: “Sobrevivi”

Além do trabalho nas plataformas digitais, Elisa também atua diretamente no atendimento aos seus clientes e administra a própria carreira - Foto: Divulgação

Além do trabalho nas plataformas digitais, Elisa também atua diretamente no atendimento aos seus clientes e administra a própria carreira - Foto: Divulgação

Completar 10 anos de carreira tem um significado especial para Elisa Sanches. Conhecida do grande público por sua atuação como produtora de conteúdo, ela construiu ao longo da última década uma trajetória marcada por desafios, recomeços e muita determinação.

Além do trabalho nas plataformas digitais, Elisa também atua diretamente no atendimento aos seus clientes e administra a própria carreira, mostrando um lado empreendedor que poucos conhecem.

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Ao relembrar sua história, Elisa não esconde as dificuldades que enfrentou. Entre traumas da infância, problemas familiares e batalhas relacionadas à saúde mental, ela afirma que sua maior vitória foi permanecer de pé.

“Sobrevivi. Essa é a palavra que define esses 10 anos. Já passei por momentos muito difíceis, pensei em desistir, enfrentei dores profundas, mas consegui seguir em frente”, revela.

Mãe da pequena Gabi, Elisa destaca que a filha se tornou sua maior fonte de inspiração. “Tudo o que faço é por ela. Minha filha me deu forças para continuar e me mostrou que eu precisava seguir lutando”, afirma.

Ao longo da década, Elisa viu sua vida se transformar diversas vezes. Entre conquistas profissionais e desafios pessoais, ela acredita que a experiência a tornou uma mulher mais forte e consciente de seu propósito.

“Hoje eu valorizo a vida de uma forma diferente. Aprendi a ser grata, a perdoar, a seguir em frente e a entender que a verdadeira felicidade está na simplicidade, no amor e em poder ajudar quem precisa”, conclui.