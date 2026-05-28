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Luana Piovani critica Tiago Leifert após apresentador defender Virginia: 'Esse cara é um imbecil total'

A influenciadora Virginia Fonseca vai participar de um quadro da Copa do Mundo no programa Caldeirão com Huck

relogio min de leitura | Escrito por Redação 28 de maio de 2026 - 14:20
Atriz Luana Piovani critica apresentador Tiago Leifert após ele defender participação de Virginia no programa do Caldeirão com Huck
Atriz Luana Piovani critica apresentador Tiago Leifert após ele defender participação de Virginia no programa do Caldeirão com Huck -

A atriz Luana Piovani criticou o apresentador Tiago Leifert depois de o jornalista defender a participação da influenciadora Virginia Fonseca como repórter especial para a Copa no programa do Luciano Huck. Luana publicou em seu perfil no Instagram, um vídeo da apresentadora Duda Menegheti, da Dia TV, que ia contra o posicionamento do ex-global.

Luana insultou Leifert, o chamando de imbecil. “Esse cara é um imbecil total. Ele já desocupou? Achei que ele estivesse ocupado ainda. Deem um gato para ele”, escreveu a famosa.

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A resposta da atriz ocorreu depois de o apresentador falar sobre a repercussão no assunto da Virginia Fonseca, como repórter especial de um quadro voltado para a Copa do Mundo, no programa Domingão com Huck.

Em uma postagem em seu canal no YouTube, Leifert disse que uma parcela das críticas voltadas à Virginia possuí teor machista. De acordo com ele, a famosa não terá um papel jornalístico tradicional, mas participará da cobertura para o entretenimento.

“Ela vai fazer entretenimento, frufru, culinária e o entorno do estádio. Ela é uma repórter especial do Domingão com Huck, como o Padre Fábio de Melo já foi, nunca ninguém falou nada”, disse.

Logo depois, o apresentador disse que parte dos comentários passaram do limite da crítica profissional. Ele ainda resgatou falas direcionadas à Virginia a indicou machismo nas reações.

“Com mulher é muito machão, né? […] Machista no ar, ninguém fala. Agora diz que uma mulher adulta não consegue concatenar duas frases e silêncio. Aí o machismo não existe mais. Muito machão com mulher”, falou.

A participação da influenciadora na cobertura da Copa do Mundo se tornou assunto nas redes sociais desde que a Globo anunciou a novidade. A participação dividiu opiniões, com alguns internautas celebrando e os outros questionaram a decisão do veículo de comunicação.

Tags:

luana piovani Tiago Leifert Virginia

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