Luana Piovani critica Tiago Leifert após apresentador defender Virginia: 'Esse cara é um imbecil total'
A influenciadora Virginia Fonseca vai participar de um quadro da Copa do Mundo no programa Caldeirão com Huck
A atriz Luana Piovani criticou o apresentador Tiago Leifert depois de o jornalista defender a participação da influenciadora Virginia Fonseca como repórter especial para a Copa no programa do Luciano Huck. Luana publicou em seu perfil no Instagram, um vídeo da apresentadora Duda Menegheti, da Dia TV, que ia contra o posicionamento do ex-global.
Luana insultou Leifert, o chamando de imbecil. “Esse cara é um imbecil total. Ele já desocupou? Achei que ele estivesse ocupado ainda. Deem um gato para ele”, escreveu a famosa.
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A resposta da atriz ocorreu depois de o apresentador falar sobre a repercussão no assunto da Virginia Fonseca, como repórter especial de um quadro voltado para a Copa do Mundo, no programa Domingão com Huck.
Em uma postagem em seu canal no YouTube, Leifert disse que uma parcela das críticas voltadas à Virginia possuí teor machista. De acordo com ele, a famosa não terá um papel jornalístico tradicional, mas participará da cobertura para o entretenimento.
“Ela vai fazer entretenimento, frufru, culinária e o entorno do estádio. Ela é uma repórter especial do Domingão com Huck, como o Padre Fábio de Melo já foi, nunca ninguém falou nada”, disse.
Logo depois, o apresentador disse que parte dos comentários passaram do limite da crítica profissional. Ele ainda resgatou falas direcionadas à Virginia a indicou machismo nas reações.
“Com mulher é muito machão, né? […] Machista no ar, ninguém fala. Agora diz que uma mulher adulta não consegue concatenar duas frases e silêncio. Aí o machismo não existe mais. Muito machão com mulher”, falou.
A participação da influenciadora na cobertura da Copa do Mundo se tornou assunto nas redes sociais desde que a Globo anunciou a novidade. A participação dividiu opiniões, com alguns internautas celebrando e os outros questionaram a decisão do veículo de comunicação.