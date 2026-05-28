Luana Piovani critica Tiago Leifert após apresentador defender Virginia: 'Esse cara é um imbecil total'

Atriz Luana Piovani critica apresentador Tiago Leifert após ele defender participação de Virginia no programa do Caldeirão com Huck - Foto: Reprodução/Instagram

Atriz Luana Piovani critica apresentador Tiago Leifert após ele defender participação de Virginia no programa do Caldeirão com Huck - Foto: Reprodução/Instagram

A atriz Luana Piovani criticou o apresentador Tiago Leifert depois de o jornalista defender a participação da influenciadora Virginia Fonseca como repórter especial para a Copa no programa do Luciano Huck. Luana publicou em seu perfil no Instagram, um vídeo da apresentadora Duda Menegheti, da Dia TV, que ia contra o posicionamento do ex-global.

Luana insultou Leifert, o chamando de imbecil. “Esse cara é um imbecil total. Ele já desocupou? Achei que ele estivesse ocupado ainda. Deem um gato para ele”, escreveu a famosa.

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A resposta da atriz ocorreu depois de o apresentador falar sobre a repercussão no assunto da Virginia Fonseca, como repórter especial de um quadro voltado para a Copa do Mundo, no programa Domingão com Huck.

Em uma postagem em seu canal no YouTube, Leifert disse que uma parcela das críticas voltadas à Virginia possuí teor machista. De acordo com ele, a famosa não terá um papel jornalístico tradicional, mas participará da cobertura para o entretenimento.

“Ela vai fazer entretenimento, frufru, culinária e o entorno do estádio. Ela é uma repórter especial do Domingão com Huck, como o Padre Fábio de Melo já foi, nunca ninguém falou nada”, disse.

Logo depois, o apresentador disse que parte dos comentários passaram do limite da crítica profissional. Ele ainda resgatou falas direcionadas à Virginia a indicou machismo nas reações.

“Com mulher é muito machão, né? […] Machista no ar, ninguém fala. Agora diz que uma mulher adulta não consegue concatenar duas frases e silêncio. Aí o machismo não existe mais. Muito machão com mulher”, falou.

A participação da influenciadora na cobertura da Copa do Mundo se tornou assunto nas redes sociais desde que a Globo anunciou a novidade. A participação dividiu opiniões, com alguns internautas celebrando e os outros questionaram a decisão do veículo de comunicação.