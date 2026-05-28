Anitta tem show marcado em Niterói; saiba mais detalhes

Com o lançamento do seu novo álbum, Equilibrium, Anitta divulgou uma lista exclusiva de shows marcados para a sua turnê. As apresentações estão previstas para acontecer nos cinco sábados do mês de agosto deste ano, em cinco cidades diferentes, e Niterói foi uma das escolhidas para receber a artista.



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Os shows serão focados na nova era da cantora, que valoriza as brasilidades, exalta as origens da cultura africana nos costumes do país e usa alguns elementos do Candomblé, religião praticada pela cantora, nas letras e nos ritmos das canções.

A apresentação que acontecerá em Niterói já tem data marcada, dia 22 de agosto, no Caminho Niemeyer, espaço que costuma receber shows de grande porte na cidade.

A abertura das vendas dos ingressos acontece hoje, às 18h. Até o momento, não há sinais de que mais shows da “Equilibrium Tour” serão divulgados. É provável que a intenção de Anitta e sua equipe seja fazer as apresentações em circuito limitado, mais exclusivo, para atrair quem realmente se identificou com a brasilidade presente no novo álbum.