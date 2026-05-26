Turnê natalina de Mariah Carey passará pelo Brasil pela primeira vez, saiba mais detalhes

Mariah Carey fará sua sétima passagem pelo Brasil, a última aconteceu em setembro do ano passado - Foto: Reprodução/Spotify

Mariah Carey fará sua sétima passagem pelo Brasil, a última aconteceu em setembro do ano passado - Foto: Reprodução/Spotify

A cantora estadunidense Mariah Carey retornará ao Brasil em novembro com a sua turnê “Mariah Carey’s Christmas Time”. Os shows terão a temática natalina e serão apresentados pela primeira vez no país. As apresentações estão marcadas para o dia 17 de novembro, em São Paulo, e no dia 21 novembro, no Rio de Janeira, na área externa da Farmasi Arena.

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O anuncio foi feito nesta terça-feira (26) e deixou as redes sociais movimentadas após ação de divulgação realizada na Avenida Paulista. A ação instalou um bloco de gelo no local e "descongelou" ao meio-dia, revelando uma foto da cantora, fazendo referência ao meme que faz relação entre a artista e à chegada do Natal.

Mariah Carey fará sua sétima passagem pelo Brasil. A última aconteceu em setembro do ano passado, sendo um dos grandes nomes do festival paulista The Town. Os fãs esperam que o repertório do show tenha músicas do álbum "Merry Christmas", lançado em 1994, além de sucessos não natalinos da cantora, os clássicos do pop.

A venda geral dos ingressos está programada para acontecer no dia 1° de junho, ao meio-dia, no site do Eventim. Usuários do banco Itaú terão acesso à pré-venda, além do desconto de 30% nas compras feitas pelos cartões do banco.

Serviço:

Data: 21 de novembro (sábado)

Local: Área Externa da Farmasi Arena (Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 3401 – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro/RJ)

Horário de abertura dos portões: 16h

Classificação Etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 5 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais (sujeito a alteração por Decisão Judicial).

Setores e preços:

Pista – R$ 247,50 (meia-entrada) | R$ 495,00 (inteira)

Pista Premium Itaú Personnalité – R$ 447,50 (meia-entrada) | R$ 895,00 (inteira)

Pacote VIP Itaú Super Fã (incluindo um ingresso de PIT VIP, setor exclusivo na frente da Pista Premium, e itens exclusivos do show) – R$ 1.447,50 (meia-entrada) | R$ 1.895,00 (inteira)

Pré-venda clientes Itaú Unibanco:

Clientes Private Bank e Itaú Personnalité: 28 de maio, às 10h, até 29 de maio, às 9h59.

Demais clientes Itaú Unibanco: 29 de maio, às 10h, até 30 de maio, às 10h.

Venda geral: 1º de junho, meio-dia on-line, e às 13h na bilheteria oficial

Vendas online em: http://eventim.com.br/MariahCarey

Bilheteria oficial*: Estádio Nilton Santos/Engenhão (Bilheteria Norte – Rua das Oficinas, s/n – Engenho de Dentro)

*No dia do evento, as vendas serão realizadas na bilheteria da Farmasi Arena.