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Ator que interpreta Paulo Gustavo em espetáculo mostra processo de caracterização: 'Hoje vou raspar minha cabeça'

O espetáculo em homenagem ao ator e humorista Paulo Gustavo estrei no dia 28 de maio




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relogio min de leitura | Escrito por Redação 26 de maio de 2026 - 12:17
Ju Amaral, irmã de Paulo Gustavo foi a responsável por começar a raspar o cabelo de João Pedro Chaseliov
Ju Amaral, irmã de Paulo Gustavo foi a responsável por começar a raspar o cabelo de João Pedro Chaseliov -

O ator João Pedro Chaseliov, compartilhou o momento em que passou por uma grande mudança no visual para interpretar o humorista Paulo Gustavo, no espetáculo “Meu filho é um musical”. João raspou todo o cabelo, com a ajuda de Ju Amaral, irmã do artista morto em 2021. O projeto foi idealizado por Ju e Dona Déa.

“Muitas emoções num vídeo só”, escreveu João Pedro no Instagram. Na publicação compartilhada pelo ator, ele mostra seu cabelo antes de raspar a cabeça e revelou que estava se sentindo nervoso no começo do processo. Ju Amaral foi a responsável por iniciar o processo de passar a máquina. Além de João, Pierre Baitelli, que também representa Paulo Gustavo, ficou completamente careca.

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Após raspar todo o cabelo, João Pedro divulgou um detalhe emocionante no momento de fazer as fotos oficiais para divulgação do espetáculo: “Esses bonés aqui foram trazidos pela Juju (Amaral), e a gente usou nas fotos. Eles são do Paulo. Olha isso gente”, disse o ator. O musical chega aos planos no dia 28 de maio e o público pode assistir até 19 de julho no Teatro Multiplan, no Rio.

O ator e humorista Paulo Gustavo morreu em 2021, com complicações da Covid-19. O espetáculo foi idealizado por Dona Déa, mãe do artista, e também tem a direção geral assinado por Ju.

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Um post compartilhado por João Pedro Chaseliov (@joaopedrochaseliov)

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ator raspa a cabeça para interpretar Paulo Gustavo Homenagem a Paulo Gustavo João Pedro Chaseliov Paulo Gustavo

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