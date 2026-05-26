Lore Improta dá à luz Levi, segundo filho com Léo Santana, em Salvador

A dançarina Lore Improta deu à luz ao segundo filho, Levi, com o cantor Léo Santana, por volta das 8h20 desta terça-feira (26), em Salvador.

O nascimento de Levi foi anunciado nas redes sociais, onde o cantor postou uma foto vestido com roupas de hospital e com o pé do filho carimbado em uma das mãos. O bebê chegou ao mundo pesando 3 kg e medindo 50 cm.

Leia também:

Festas juninas chegando! Fogos de artifício ampliam sofrimento de cães e gatos e preocupam veterinários; entenda

Já classificado, o Flamengo enfrenta o Cusco em busca da melhor campanha geral da Libertadores

“Seja bem-vindo, meu filho. Glória a Deus por isso”, escreveu o cantor.

O bebê nasceu meses antes de a irmã mais velha, Liz, completar 5 anos, em setembro deste ano.

Horas antes do nascimento, Lore Improta desabafou sobre a gestação nas redes sociais. A dançarina compartilhou desafios, medos, expectativas e descobertas em uma carta aberta ao filho.

Na publicação, a dançarina relembrou que estava na 38ª semana de gestação e contou as etapas do processo, revelando o passo a passo do crescimento da barriga nessa época.

Apesar de Levi ter sido planejado ao lado da família, Lore disse que sentiu medo durante a gravidez. A rotina movimentada do verão, com carnaval, desfile em escola de samba, entre outros compromissos, se tornou uma preocupação.

“Ouvia histórias de perda e ficava apavorada, até que as semanas iniciais passaram e pude sentir a tranquilidade entrar, aos poucos”.

Para encerrar, a mamãe de dois “convocou” a chegada do caçula, descrito por ela como “muito amado” e “muito esperado”, e também confessou a expectativa de que o filho seja parecido com ela.

“Pensamos em tudo para que a sua chegada seja cercada de amor, cuidado e alegria. Agora falta muito pouco pra gente ver o seu rostinho (tenho um pouco de esperança que seja parecido comigo kakaka), estamos contando os segundos, você é magia. Vem, meu filho. A sua família está pronta para você!”.

Em outubro do ano passado, o casal havia anunciado a segunda gravidez nas redes sociais e contou com o apoio de amigos famosos. A novidade foi anunciada com a ajuda de Liz, a filha mais velha do casal, em um vídeo da família.

O sexo do bebê foi revelado no dia 23 de novembro, no meio da gravação do projeto audiovisual que comemorou as duas décadas de carreira do cantor. A novidade foi compartilhada no final da apresentação e contou com projeções no palco, estruturado no bairro do Comércio, e em uma estrutura histórica do Elevador Lacerda.

Em fevereiro, a dançarina, que já exibia o barrigão, desfilou como musa da escola de samba Unidos do Viradouro, que acabou sendo a campeã do Rio de Janeiro. Sua participação contou com o apoio de Léo Santana.

O casal já havia expressado a vontade de ter um menino. No primeiro momento, a criança se chamaria Lorenzo, nome que havia sido pensado na gestação de Liz, antes de descobrirem que era uma menina.

Mesmo assim, em março deste ano, eles voltaram atrás e decidiram que o nome seria Levi. A mudança foi anunciada em uma comemoração que contou com a participação de amigos e familiares e foi transmitida para os fãs nas redes sociais.

A novidade foi anunciada com a ajuda dos personagens do projeto infantil “Galeroca”, que foi lançado pela dançarina em dezembro de 2025.

Além disso, Levi também já tem madrinha e padrinho, que serão Naiara Santana, irmã do cantor, e Marcelo Britto, empresário de Léo.

Os nove meses da gravidez foram marcados por muitas brincadeiras entre os pais. Em um dos registros, Léo Santana aceitou passar por um experimento com um simulador de contrações de parto. O resultado levou o público às gargalhadas nas redes sociais.

No Dia das Mães, Léo postou uma homenagem para a esposa, com direito a uma carta aberta para o filho. “Te amo e admiro tanto a mãezona que você é. Nossos filhos não poderiam ter mãe melhor”, escreveu.