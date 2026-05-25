Luciano Huck se explica sobre declaração ao programa social Bolsa Família

O apresentador Luciano Huck esclareceu sua fala sobre programas sociais, como Bolsa Família, no 5º Fórum Esfera, no último sábado (23), depois de repercussão negativa nas redes sociais. Nos vídeos dos stories do Instagram, o famoso disse que está circulando um trecho fora de contexto causando interpretações equivocadas.

Durante seu posicionamento, o apresentador afirmou que a fala não aconteceu em um programa de TV, e nem em suas redes sociais, mas sim em um evento fechado. “Tive uma fala em evento fechado, tá? Fora do Domingão, não era nas minhas redes sociais, não foi entrevista que eu dei. E um trecho dessa fala acabou circulando meio fora de contexto. Em alguns cortes, dá a entender que eu seria contra programas de proteção social. Isso não é verdade. Sou a favor de políticas de proteção social, que ajudam milhões e milhões de brasileiros”, falou.

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No evento que aconteceu no Guarujá, no último sábado, Huck falou sobre o Bolsa Família e citou o município de Senhor do Bonfim, na Bahia. Na época, o apresentador defendeu que há uma “falta de estímulo” para que a população integrante do programa social, deixe o programa e ainda afirmou que “ao concentrar 56% da sua economia no Bolsa Família, você não gera nenhum estímulo para elas (famílias) saírem. Na verdade, elas queriam um monte de atalhos para conseguir ficar no programa ad aeternum”.

Nesse domingo (24), o apresentador voltou a falar sobre o tema e também defendeu que os auxílios sociais precisam ser aprimorados constantemente. Huck mencionou a utilização de novas tecnologias, como a inteligência artificial, para ajudar na eficiência dos resultados e aperfeiçoar a gestão das políticas públicas. Ele também disse que esses mecanismos podem colaborar para compreender melhor a realidade de cada família e impedir alterações no sistema.

No final, Huck ressaltou que a proteção social precisa estar junto com a educação e geração de oportunidades. “Tecnologias nos permitem entender a realidade de cada família, individualizar esses programas para evitar corrupção e gasto indesejado”, explicou. Ele encerrou reforçando: “O objetivo é apoiar quem precisa hoje, mas também criar caminhos para que essas famílias possam ter autonomia no futuro”.