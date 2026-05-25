Irmã de Deolane Bezerra desabafa após reportagem exibida pelo 'Fantástico' sobre prisão de influenciadora

A irmã da advogada Deolane Bezerra, Daniele, falou sobre a prisão da influenciadora depois de uma reportagem do ‘Fantástico’, da TV Globo, abordar o assunto neste domingo (24).

O programa exibiu a reportagem que mostrava que Deolane vinha sendo monitorada pelas autoridades brasileiras junto com a Interpol, enquanto viajava pela Europa. Quando a famosa voltou a São Paulo, a polícia cumpriu o mandado de prisão e depois, ela foi encaminhada para a Penitenciária Feminina de Tupi Paulista, em São Paulo.

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A irmã da influenciadora desabafou sobre o caso, além de criticar a atuação policial, no stories do Instagram. "Eu pensei muito antes de gravar esse vídeo, mas eu sei que vocês estão esperando um posicionamento diante de tudo o que passou hoje na TV... A única coisa que eu tenho pra falar é sobre o espetáculo. Invadir uma casa com fuzis pra prender uma mulher dormindo, diante de uma criança de 9 anos no quarto ao lado, e ainda transformar isso em entretenimento televisivo não é justiça. Nunca vai ser justiça", disse.

"Além de uma exposição vexatória é um abuso à Constituição Federal, à declaração de Direitos Humanos, ao artigo quinto, à presunção de inocência. Você pode até não gostar da Deolane, mas concordar que isso aqui é entretenimento...", continuou Daniele.

Como legenda do vídeo, ela escreveu: "Armas de alto calibre para prender uma mulher de 1,60 m e 60 kg que dormia com sua filha no quarto ao lado e ainda ceder essas imagens para entretenimento televisivo, isso é normal?".

Para a reportagem do ‘Fantástico”, o advogado de Deolane, Aury Lopes Jr., negou "categoricamente qualquer tipo de envolvimento (da influenciadora) com crime organizado ou com dinheiro de origem ilícita".