Isis Valverde revela três internações esse ano em decorrência de doença

Isis Valverde fez um desabafo no seu perfil do Instagram sobre problemas de saúde que vem enfrentando durante esse primeiro semestre do ano. A atriz fez a revelação neste domingo (24), citando as três vezes em que precisou ser internada por conta de complicações geradas pela doença autoimune celíaca, condição desencadeada pelo consumo de glúten.

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“Eu descobri com 19 anos de idade, e a minha doença celíaca é muito agressiva. No nível que se eu tiver contato com alguma coisa, tipo um óleo que fritou glúten e botou alguma coisa ali, teve contato e eu comi, eu vou passar muito mal”, explicou a artista nos seus stories.

De acordo com a ex-global, mesmo que ela mantenha uma série de cuidados rigorosos para se manter saudável, pequenas contaminações alimentares podem acontecer e provocar crises intensas, como foi com as três internações. Isis ainda compartilhou como esses sustos mudaram completamente a sua relação com a comida e passou a ter atenção redobrada no dia a dia.

“No início do ano, quando eu estava trabalhando, eu acabei tendo contaminação na minha comida e eu fui internada três vezes. Acho que até uma vez eu publiquei aqui um negócio no hospital, mas eu falei: ‘Gente, vão achar que eu tô passando alguma situação’, porque toda hora eu estava no hospital. E ninguém sabia o que era, nem eu, porque eu não sabia que a comida estava sendo contaminada, até eu levar a questão e a gente descobrir que a pessoa achou que era uma alergia leve e estava colocando a minha comida misturada. É um processo. E tem que tomar muito cuidado. E é uma doença chata”, acrescentou a atriz.