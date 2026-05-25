Mostra “Infestar” ocupa o MACquinho com produção de artistas LGBTQIA+ em Niterói

A Xica Lab apresenta, no próximo dia (28), a mostra de artes visuais “Infestar”, no MACquinho, em Niterói. O evento acontece das 14h às 20h e marca a culminância do programa de residência artística voltado a artistas LGBTQIA+, reunindo dez participantes que desenvolveram seus trabalhos ao longo dos últimos meses em um ateliê compartilhado no Morro do Palácio.

Com curadoria de Beni Campos e Mapô Apolônio, a exposição traz obras inéditas em diferentes linguagens, como escultura, pintura, instalação e performance. As produções dialogam com temas como território, memória, corpo e dissidência, propondo novas formas de existência e imaginários em espaços historicamente atravessados por restrições sociais e culturais.

Leia também:

De São Gonçalo a Londres: Editora anuncia agenda de lançamentos com autoras contemporâneas



Parada LGBTI+ do RJ traz “toda forma de amor” como tema em 2026

Além da exposição, a programação inclui mediação cultural, práticas artísticas abertas ao público, vernissage, lançamento de publicação impressa e música ao vivo. A mostra também celebra os quatro anos de atuação da Xica Lab em Niterói, fortalecendo redes de criação e formação artística. “Fazer cultura é alimentar sonho, por isso entramos em festa. Ao longo desses anos, fomos construindo espaços onde artistas silenciados pudessem experimentar sem precisar caber em normativas engessadas”, destaca o curador Beni Campos.

“Infestar” integra o segundo ciclo da residência artística da Xica Lab, que atua no território do Morro do Palácio promovendo formação, acompanhamento de artistas LGBTQIA+ e ações de arte contemporânea em diálogo com a comunidade local. A classificação etária é livre, a entrada é gratuita e o MACquinho fica na R. Nair Margem Pereira, 1, no Ingá.