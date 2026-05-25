Morre Dona Janira, mãe de Tadeu e Oscar Schmidt, aos 92 anos

O apresentador do Big Brother Brasil, Tadeu Schmidt, comunicou o falecimento de sua mãe, Dona Janira, aos 92 anos. A notícia foi divulgada pelo jornalista nesta segunda-feira (25) em suas redes sociais, marcando o segundo período de luto que ele passa ao longo deste ano. Após o anúncio, o espaço de comentários foi tomado pela solidariedade do público.

Leia também:

Funcionário da Águas do Rio atropela cliente e é preso por tentativa de homicídio

Novo júri do assassinato de Henry Borel ocorre nesta segunda-feira

Ao homenagear a mãe, Tadeu relatou que encontra alívio ao lembrar de sua trajetória, destacando que ela viu os três filhos realizados e pôde conviver com netos e bisnetos. “Eu tenho muita dificuldade pra aceitar que nunca mais vou te ver. Descanse em paz”, desabafou o apresentador.