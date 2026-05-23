Sindicato denuncia supostos privilégios concedidos à influenciadora Deolane Bezerra em penitenciária de SP

Entre os supostos privilégios, estariam um chuveiro exclusivo, uma cama diferente e alimentação distintos dos oferecidos às outras detentas - Foto: Reprodução/TV Globo

Entre os supostos privilégios, estariam um chuveiro exclusivo, uma cama diferente e alimentação distintos dos oferecidos às outras detentas - Foto: Reprodução/TV Globo

O Sindicato dos Policiais Penais do Estado de São Paulo (Sinppenal) denunciou nesta sexta-feira (22) à Secretaria de Administração Penitenciária (SPA) possíveis regalias concedidas à influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra enquanto ela ficou presa por 14 horas na Penitenciária Feminina de Santana, na Zona Norte da capital paulista.

Entre os supostos privilégios, estariam um chuveiro exclusivo, uma cama diferente e alimentação distintos dos oferecidos às outras detentas.

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Em nota ao G1, a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), informou que informou que custodiou a prisão de Deolane "como advogada", de acordo com a decisão da Justiça. A pasta, no entanto, não respondeu se irá apurar as denúncias feitas pelo sindicato dos policiais penais.