Mileide Mihaile não carrega mais a coroa de rainha de bateria da Unidos da Tijuca

A famosa carregava a coroa à frente dos ritmistas desde agosto de 2025, depois de anos sendo musa da Acadêmicos do Grande Rio - Foto: Reprodução - Instagram

A famosa carregava a coroa à frente dos ritmistas desde agosto de 2025, depois de anos sendo musa da Acadêmicos do Grande Rio - Foto: Reprodução - Instagram

A escola de samba Unidos da Tijuca anunciou, na noite de sexta-feira (22), que a influenciadora Mileide Mihaile não ocupará mais o posto de rainha de bateria no Carnaval de 2027. A famosa carregava a coroa à frente dos ritmistas desde agosto de 2025, depois de anos sendo musa da Acadêmicos do Grande Rio.

"Ao longo de sua trajetória conosco, Mileide representou nossa escola com dedicação, simpatia e respeito à comunidade tijucana, participando de momentos importantes da temporada. Agradecemos por toda parceria, carinho e entrega, desejando muito sucesso e deixando as portas abertas para o amanhã. Brilha, Mileide!", escreveu a agremiação.

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Nos Stories do Instagram, Mileide comentou sobre o curto período em que desfilou pela agremiação. #Este último ano foi verdadeiramente especial e guardarei para sempre essa experiência no meu coração. Vivi momentos inesquecíveis dentro da escola e fui calorosamente acolhida pela maravilhosa comunidade. Ao encerrar este ciclo, faço isso com um profundo sentimento de gratidão, pois essa vivência teve um impacto significativo na minha vida", disse.

"O samba continuará a ser parte essencial da minha história e do meu amor pelo Carnaval. Agradeço de coração à Unidos da Tijuca, à comunidade, à bateria, a todos os integrantes que fazem parte dessa família e a todos que estiveram ao meu lado durante esse período", encerrou a influenciadora.