Duas capivaras são encontradas mortas em Piratininga

Morador denunciou a morte dos animais e cobrou ação da Prefeitura de Niterói para que não ocorra mais acidentes - Foto: Reprodução - Redes Sociais

Morador denunciou a morte dos animais e cobrou ação da Prefeitura de Niterói para que não ocorra mais acidentes - Foto: Reprodução - Redes Sociais

Duas capivaras foram encontradas mortas após supostamente terem sido atropeladas, em Piratininga, na Região Oceânica de Niterói, na noite desta sexta-feira (22). Os animais foram encontrados já sem vida na beira de uma via por moradores.

Um morador registrou imagens dos animais mortos na Rua Alódio Monteiro dos Santos, perto da Praia de Piratininga. Ao narrar a cena lamentável, o homem cobra atuação da Prefeitura de Niterói no monitoramento para controlar esse tipo de acidente. Entretanto, as causas das mortes ainda não foram confirmadas.

Leia também:

Zambelli é libertada na Itália após tribunal negar extradição

Morre aos 86 anos Geraldo Pereira Lemos, autor do Hino Oficial de São Gonçalo



Atropelamento animal é considerado crime ambiental

Segundo as leis brasileiras, atropelar um animal é enquadrado como crime ambiental quando existe a intenção de matar ou a omissão de socorro por parte do condutor do veículo. Se o atropelamento for confirmado, o motorista pode responder na Justiça por deixar os animais na grama próxima à via e não chamar nenhuma autoridade.

Em situações semelhantes, é indicado ligar para o número 153, que aciona a Guarda Municipal de Niterói.