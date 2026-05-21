Será? Após terminar namoro e entrar de férias, Vini Jr pode pintar em São Gonçalo

Ainda não se sabe se Vini irá curtir uns dias de folga - Foto: Reprodução/ Instagram

Ainda não se sabe se Vini irá curtir uns dias de folga - Foto: Reprodução/ Instagram

Alguns dias após o fim do relacionamento com Virginia Fonseca, Vinícius Júnior foi oficialmente liberado para as férias pelo Real Madrid após o encerramento da temporada europeia. No entanto, o próximo destino do atacante ainda é incerto. O jogador é um dos grandes nomes já confirmados para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, mas seu destino imediato segue indefinido.

Enquanto isso, gonçalenses já vivem a expectativa para uma possível visita do craque a São Gonçalo. A torcida é para que Vini escolha curtir parte das férias no Porto do Rosa, bairro onde morou na infância e que costuma visitar sempre que consegue uma brecha na agenda.

Uma das passagens do craque pelo bairro | Foto: Divulgação

Ainda não se sabe se o atacante irá aproveitar os dias de descanso no exterior ou se viajará antes de desembarcar no Brasil para iniciar a preparação rumo ao Mundial.

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Já Virginia Fonseca continua com sua rotina agitada e luxuosa e segue focada em sua própria carreira. A influenciadora está em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, acompanhada pela amiga Duda Freire e tem direcionado suas energias para a expansão da sua marca.