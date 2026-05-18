Ator José Loreto presenteia sósia que é natural de Itaboraí com uma casa própria

José Loreto surpreendeu o sósia, Lorran Galdino, ao presenteá-lo com uma casa própria. A surpresa aconteceu no palco do “Domingão com Huck”, da TV Globo. Na ocasião, o ator disse que queria ajudar o ‘Loretinho’, que é servente de pedreiro, e comentou que os dois se parecem em outros aspectos.

"A gente bateu. É energia, uma coisa absurda. Eu acho que a gente é muito parecido em várias coisas, várias coincidências. Eu falei assim: eu quero ajudar esse cara. É uma realização de um sonho para ele, nunca tinha andado de avião", afirmou Loreto.

Leia também:

Mãe de Vini Jr. curte comentário falando mal da Virginia e causa alvoroço nas redes sociais

Ex-BBB Marcela Gowan se casa com a cantora sertaneja Luiza Martins





Em seguida, ele anunciou que o sósia terá um novo endereço. "Você me falou que seu sonho era ter a casa própria. Irmão, aquela casa que você mora, alugada, não é mais sua. Eu comprei uma casa melhor pra você", disse José. Lorran se emocionou. Luciano Huck, ainda, disse que a sala era "por conta" dele.

Momentos antes, Loreto contou como conheceu Lorran. Ele explicou que o sósia sofreu um acidente de moto em Pombal, na Paraíba, e concedeu uma entrevista a uma rádio local. A semelhança entre os dois impressionou os internautas. Eu recebi uma enxurrada de directs. 'Shampoo e condicionador', 'acharam você CLT'. Um monte de graça.. Aí eu vi o vídeo e falei: 'Eita, o cara é a minha cara'. Cara de um, focinho de outro".

O ator, então, quis conhecer o 'Loretinho' e ofereceu um "dia de princeso" para ele. "Levei ele no barbeiro para a gente ficar igual... Mandei umas roupinhas pra ele ficar com o look parecido com o meu".