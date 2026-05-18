Corpos dos quatro mergulhadores desaparecidos em Maldivas são localizados

Informações do Ministério das Relações Exteriores da Itália, desta segunda-feira (18), são de que equipes de resgate conseguiram localizar os corpos dos quatro mergulhadores italianos que desapareceram em uma caverna subaquática no atol de Vaavu, nas Maldivas.

As buscas pelas vítimas foram retomadas nesta segunda-feira, depois de serem paralisadas em função da morte de um militar maldivo que integrava a equipe de resgate. De acordo com o governo local, o militar pertencia a Força de Defesa Nacional das Maldivas e faleceu depois de sofrer complicações ligadas à descompressão.

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De acordo com o Ministério das Relações Exteriores da Itália, os desaparecidos “aparentemente morreram enquanto tentavam explorar cavernas a uma profundidade de 50 metros”, na última quinta-feira (14). Nas Maldivas é permitido o mergulho recreativo a apenas 30 metros.

Para as equipes de resgate, três mergulhadores finlandeses especializados em mergulho profundo e exploração de cavernas chegaram a Maldivas neste domingo (17). As autoridades locais informaram que eles faziam parte das buscas junto com a Polícia e das Forças Armadas das Maldivas.

Até o momento, não foi especificado se as equipes apenas visualizam os corpos durante o mergulho, ou se foram localizados através de drones subaquáticos.

O porta-voz do governo das Maldivas, Ahmed Shaam, disse que as equipes de busca irão montar uma estratégia para buscar os corpos para a superfície. O motivo das mortes ainda estão sendo investigadas.

Segundo a Universidade de Gênova, entre as vítimas estão a professora associada de Ecologia do Departamento de Ciências da Terra, do Ambiente e da Vida, Monia Montefalcone, a filha dela que estudava Engenharia Biomédica, Giorgia Sommacal, além dos pesquisadores Muriel Oddenino e Federico Gualtieri.

As autoridades informaram que na quinta-feira (14), o corpo do quinto mergulhador havia sido recuperado.