Clube de leitura inspirado em Ana Paula Renault mobiliza mulheres nas redes

Criado pela professora Michelle Louise e por admiradoras da jornalista e apresentadora Ana Paula Renault, o “Clube Renault” surgiu como um espaço de troca sobre literatura, feminismo, comportamento e política. Em menos de uma semana, a iniciativa ultrapassou 600 seguidores nas redes sociais e reuniu cerca de 200 participantes em um grupo no WhatsApp.

A proposta foi inspirada nas leituras, referências culturais e discussões compartilhadas por Ana Paula dentro e fora do reality show Big Brother Brasil. Segundo Michelle Louise, o projeto nasceu da admiração pela forma como a jornalista utiliza sua visibilidade para incentivar o pensamento crítico e o interesse pela educação.

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O primeiro livro escolhido pelo grupo foi Quarto de Despejo, publicado originalmente em 1960. A obra da escritora Carolina Maria de Jesus retrata a fome, a pobreza e a realidade da favela do Canindé, em São Paulo, tornando-se um marco da literatura social brasileira.

De acordo com as organizadoras, o clube busca ir além do incentivo à leitura, promovendo um ambiente de diálogo entre mulheres de diferentes idades e contextos sociais. Nas redes sociais, fãs da apresentadora compartilham vídeos, listas de livros e cronogramas coletivos de leitura, ampliando o alcance da iniciativa.