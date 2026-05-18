Ex-BBB Marcela Gowan se casa com a cantora sertaneja Luiza Martins

A ex-BBB Marcela Mc Gowan, de 37 anos, e Luiza Martins, de 33 anos, se casaram em uma cerimônia que contou com uma decoração mística, neste domingo (17), em São Paulo. O casamento, que durou mais de 12 horas, contou com sertanejos e ex-BBBs como convidados. Entre as madrinhas estavam Bianca Andrade e Gizelly Bicalho.

Na noite de sábado (16), o casal deu uma festa repleta de cores, brilhos, cristais, franjas e tecidos, além de uma atmosfera sertaneja, mesclando elementos do disco com rodeio como assunto do pré-casamento. As noivas subiram juntas ao altar usando vestidos de renda e para adoçar e animar ainda mais a festa o bolo era muito colorido.

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Durante a festa, Luiza cantou ao lado de Wanessa Camargo, enquanto Marcela aproveitava a pista de dança. Além de Bianca Andrade e Gizelly Bicalho, que foram as madrinhas, a cerimônia contou com a presença de Gui Napolitano e Daniel Lenhardt.

As noivas compartilharam nas redes sociais, alguns registros do casamento e legendaram: “Para sempre nós”.