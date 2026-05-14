MC Poze do Rodo é solto após justiça conceder habeas corpus

O cantor Marlon Brendon Coelho Couto da Silva, o MC Poze do Rodo, foi solto, nesta quinta-feira (14), após a Justiça Federal conceder um habeas corpus e revogar a prisão preventiva. Ele estava sob custódia no Presídio Joaquim Ferreira, um anexo da Cadeia Pública Pedrolino Werling de Oliveira, conhecida como Bangu 8, no Complexo de Gerinchó, na Zona Oeste, por suspeita de integrar uma quadrilha especializada em lavagem de dinheiro.

Durante sua saída, Poze voltou a negar qualquer envolvimento com o crime organizado.. "Não vou provar porque já foi provado que eu não tenho ligação e envolvimento com nada. Só quero viver a minha vida tranquilo, em paz, fazendo meus shows e ajudando a minha família, assim como todos que merecem. Mais uma vez, deixando bem claro, não tenho envolvimento com facção alguma, ligação com crime e com nada errado. Quando tiverem qualquer tipo de problema, sabem onde me encontrar. Em nenhuma vez, eu corri. Sei o que é certo e o que é errado. Mais uma vez estou mostrando que estou certo. Agora, espero viver a minha vida", disse.

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A prisão de Poze ocorreu no dia 15 de abril durante a Operação Narco Fluxo, realizada pela Polícia Federal. O objetivo era combater uma suposta organização criminosa voltada à lavagem de dinheiro, evasão de divisas e movimentação financeira ilícita por meio de empresas, criptoativos e plataformas ligadas a apostas ilegais e rifas clandestinas.