Entenda a treta: Fábio Porchat pode virar persona non grata no Rio

Fabio Porchat pode se tornar persona non grata no Rio de Janeiro. Isso porque um projeto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro), nesta quarta-feira (13), propõe a medida contra o humorista após declarações feitas sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Em 2025, o contratado da Globo comentou, de forma irônica, a facada sofrida por Bolsonaro durante a campanha eleitoral de 2018. O projeto, apresentado pelo deputado Rodrigo Amorim, afirma que Porchat deve ser declarado persona non grata “em razão de suas declarações públicas, veiculadas em vídeo nas redes sociais, em que o artista se refere de forma jocosa e desrespeitosa ao ex-Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro”.



Segundo a justificativa do texto, o “escárnio” praticado pelo humorista “atinge a honra” do ex-presidente e de seus apoiadores, além de “desprezar a liturgia do cargo e os valores democráticos”. Com a aprovação na CCJ, o projeto agora segue para as próximas etapas de tramitação na Alerj.

Caso avance e seja aprovado em definitivo, Fabio Porchat poderá receber oficialmente o título simbólico de persona non grata no estado do Rio de Janeiro.

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Após o placar de 4 a 2 contrário a Porchat, a proposta seguirá tramitando na Casa e irá para votação no plenário. O texto inicial é de Rodrigo Amorim, deputado estadual pelo União Brasil e foi aprovado por Alexandre Knoploch (PL), Sarah Poncio (Solidariedade), Fred Pacheco (PL) e Marcelo Dino (PL). Já Carlos Minc (PSB) e Luiz Paulo (PSD) se manifestaram a favor de Porchat.

Em suas redes sociais, Porchat publicou um vídeo ironizando a aprovação do projeto, “Deputado chateado comigo, é o negócio que enche o meu peito de orgulho”, disse o humorista. Em um dos trechos do vídeo, Porchat ironiza o fato de deputados estarem discutindo o tema e não preocupados com assuntos de maior relevância para a população. “Todos os deputados que podiam estar debatendo segurança pública do Rio. Que quem vai ser o governador, que não tem governador, que eu vi agora. Podia estar atrás de milícia, tentando levar saneamento básico para as comunidades, mas eles estão pensando em mim”, comentou Fábio.

O humorista também citou outros nomes ligados à política fluminense ao comentar a proposta. Ele lembrou que outros políticos do estado não foram considerados “persona non grata”. No fim do vídeo, Porchat ainda faz um apelo irônico aos deputados antes da votação em plenário. “Fica aqui meu apelo, por favor, pensa com carinho, me dá essa chance.”, comentou.

Relator do projeto, o deputado Alexandre Knoploch ressaltou que a aprovação não terá efeitos práticos sobre a vida do humorista. “A aprovação dessa lei não implica sanção jurídica alguma. Ele não será penalizado de nenhuma forma, nem impedido de vir ao Rio, o que sequer compete ao Estado. Trata-se apenas de uma sanção moral, diante de reiteradas atitudes que consideramos uma afronta à imagem do Rio e do cidadão fluminense”, afirmou.