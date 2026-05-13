Rock in Rio anuncia Twety One Pilots e Zara Larsson dois nomes para o dia 13 de setembro

O Rock in Rio anunciou mais dois nomes de conhecidos para o dia 13 de setembro. O Twenty One Pilots com sucessos como “Stressed Out”, “Ride” e “Heathens” está confirmado como headliner do Palco Mundo. Já Zara Larsson animará o público do Palco Sunset.

O evento acontece nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, na Cidade do Rock, que fica localizada no Parque Olímpico, na Zona Sudoeste. Atrações como Foo Fighters, Avenged Sevenfold, Elton John, Maroon 5, Bring Me The Horizon, Demi Lovato, Jon Batiste, Gilberto Gil, Péricles canta Motown, Roupa Nova convida Guilherme Arantes, João Gomes e Orquestra Brasileira e Fatboy Slim também já foram confirmadas.

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O início da venda geral de ingressos está marcado para o dia 8 de junho, às 19h, exclusivamente online, por meio da plataforma Ticketmaster Brasil (rockinrio.ticketmaster.com.br). A entrada custa R$ 870 a inteira, R$ 435 a meia-entrada e R$ 739,50 para clientes Itaú, e não há cobrança de taxa de serviço. O pagamento poderá ser efetuado com cartões de crédito ou PIX.