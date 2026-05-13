Desabafo de Rafa Kalimann sobre ausência de Nattan na gravidez gera repercussão nas redes sociais

O primeiro episódio do documentário “Tempo Para Amar”, sobre Rafa Kalimann, repercutiu com declarações sobre a gestação da atriz e influencer. A série documental que possui quatro episódios, vai mostrar a vida de Rafa com seu companheiro, o cantor Nattan, a gravidez e o nascimento da filha Zuza. O casal expôs uma dificuldade na relação, ela falou que sentiu o companheiro distante, cumprindo a agenda de shows, e eles procuraram uma profissional para ajudá-los. "Ele começou a fugir de tudo que pudesse trazê-lo para cá ... E eu só precisava dele".

Nattan também disse que teve dificuldade em se fazer presente devido à agenda de shows. Eu andava disperso, fui lançar um DVD, não conseguia vir pra casa", explica. O cantor também disse que não entendia as necessidades de Rafa. "Às vezes eu estava em casa, mas ela estava cozinhando e eu estava deitado no sofá. Ela falava: eu quero que você esteja mais perto de mim, eu ainda me sinto sozinha. E eu pensava: meu Deus, como é que ela está se sentindo sozinha se eu estou aqui com ela?", contou o pai de Zuza. Ele também conta que encontrou amigos ao fazer um show em Porto Alegre e aproveitou para ir a Gramado com eles.

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Nattan foi criticado nas redes sociais após a divulgação do episódio. Ele respondeu às críticas em suas redes sociais pedindo para que o público veja o documentário inteiro antes de atacá-lo. "Assistam a tudo", escreveu o cantor nos comentários de um perfil de fofocas.

A ex-BBB também tem recebido críticas, que a acusam de se vitimizar e questionam o fato de ela ter gravado um documentário após afirmar que se afastou das redes sociais para cuidar da saúde mental. "Eu estava aqui em casa, quieta, e eu tenho que abrir a internet e ler mensagens e insultos muito graves? De ontem para hoje eu li que não merecia estar grávida (...). Eu só espero que minha filha não pense que sou o que criaram de mim na mídia".