Diogo Nogueira cancela shows após diagnóstico de laringite bacteriana grave

A equipe do artista afirmou que a decisão foi tomada para garantir o bem-estar e recuperação completa do cantor - Foto: Reprodução/Instagram

A equipe do artista afirmou que a decisão foi tomada para garantir o bem-estar e recuperação completa do cantor - Foto: Reprodução/Instagram

O cantor carioca, Diogo Nogueira, precisou cancelar os shows marcados para os próximos dias após receber diagnóstico de laringite bacteriana grave. A notícia foi divulgada nesta segunda-feira (11) pela equipe do artista, em nota publicada nas redes sociais.

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De acordo com o comunicado, o cantor está internado em um hospital e recebeu uma orientação para suspender temporariamente o uso da voz, assim seus shows recentes precisaram ser cancelados.

“Informamos que Diogo Nogueira não poderá realizar os shows programados para os próximos dias, em razão de um quadro de faringite bacteriana grave, que está sendo tratado em ambiente hospitalar, impossibilitando temporariamente o uso de sua voz para apresentações musicais”, informou o comunicado.

A equipe do artista afirmou que a decisão foi tomada para garantir o bem-estar e recuperação completa do cantor.

“Lamentamos e agradecemos a compreensão e o apoio do público, reforçando que a decisão foi tomada por orientação médica, visando a plena recuperação do cantor”, completa a nota.

Ainda não foram divulgadas informações sobre a previsão de alta do cantor ou reagendamento das apresentações canceladas.