Cantor Netinho chora ao falar sobre volta do câncer

O cantor Netinho, de 59 anos, está internado no Hospital Aliança Star, em Salvador, depois de descobrir um linfoma, que é um câncer no sistema linfático, que retornou depois de um ano em remissão. O artista chegou a postar um vídeo chorando, dentro da unidade médica, no último sábado (9).

No anúncio do retorno da doença, Netinho explicou o que ocorreu. "Tive um acúmulo de xixi nos rins, foi detectado no exame uma obstrução no rim esquerdo. Foi feita a desobstrução e meu rim está livre, porém foi detectado que meu linfoma voltou.", disse.

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Depois disso, o cantor tem iniciado biópsias para decidir qual tratamento será adotado. Na noite desta segunda-feira (11), ainda no hospital, Netinho gravou um vídeo emocionado. “Fiz a biópsia, foi ótimo, não sinto nada. Tomei duas anestesias e não sinto nada. Deus é muito bom. Os médicos são ótimos, a Aliança está excelente. Choro porque sou emotivo. Doutora Gloria é uma das melhores oncologistas do mundo. Amanhã vou fazer biópsia de medula e vai dar tudo certo de novo. Vamos que vamos."

Nesta terça-feira (12), o cantor usou as redes sociais mais uma vez para acalmar os fãs que se preocuparam com as lágrimas. Para quem me viu chorando, não confunda com tristeza. Deus me fez espírito forte, resiliente e que sempre pediu a Ele desafios. E sempre venci os desafios, porque entendo que desafios é o que nos molda e transforma em espírito de luz. Estou quase lá."

Na legenda da postagem, Netinho deixou uma mensagem que fala sobre sua opinião nesse momento. "Como espírito de LUZ, não mais dependente de matéria densa, seguirei ao lado de Jesus Cristo (Deus) por toda a Eternidade. Depois dessa vida lindíssima e vitoriosa que tive e tenho, É O QUE MAIS QUERO. Até lá, cantarei lindos shows emocionando e elevando meus queridos fãs", escreveu.