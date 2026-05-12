Virginia posta primeira foto com Vini Jr. após rumores de separação

Os fãs do casal Virgínia e Vini Jr. podem acalmar o coração, porque a influenciadora postou a primeira foto ao lado do jogador depois de rumores sobre crise no relacionamento ganharem destaque nas redes sociais nos últimas dias. Os pombinhos surgiram juntos em uma série de stories na casa do atacante, em Madri, na Espanha.

A primeira postagem surgiu durante um momento descontraído e após Virginia falar sobre uma suposta ‘pisada na bola’ do namorado. A empresária disse que Vini Jr. teria avisado sobre a comemoração que aconteceria nesta terça-feira (12), mas que um amigo alegou que o evento ocorreria somente no dia seguinte.

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Após a confusão de informações, Virgínia descobriu que o “ele tava certo”. “Tem o evento hoje mesmo”, comentou. O casal apareceu nos stories usando um filtro divertido e a empresária assumiu o engano. Ela também mostrou os horários da Espanha e Brasil para explicar a situação para os seguidores.

Logo em seguida, a influenciadora postou uma mensagem enviada por uma seguidora, que brincava com a confusão do casal. Não perdendo a chance de brincar, Virginia surgiu deitada em um sofá usando um filtro imitando uma cara de palhaço e assumiu que se confundiu.

Recentemente, os seguidores e internautas começaram a levantar rumores sobre uma possível crise no relacionamento depois de perceberem um suposto afastamento do casal nas redes sociais. As suposições ganharam força após o jogador deletar uma foto romântica com a influenciadora horas depois da publicação.