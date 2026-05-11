Música colaborativa de Anitta e Shakira é acusada de plágio, entenda;

De acordo com as artistas argentinas Tushka e Rebebe, a faixa “Choka Choka”, lançada em abril deste ano, possui algumas semelhanças com a música autoral delas chamada “Atómica” - Foto: Divulgação

De acordo com as artistas argentinas Tushka e Rebebe, a faixa “Choka Choka”, lançada em abril deste ano, possui algumas semelhanças com a música autoral delas chamada “Atómica” - Foto: Divulgação

A canção colaborativa de Anitta e Shakira ganhou destaque nas redes sociais nos últimos dias, após sofrer acusações de plágio realizadas pela dupla latina Sarao. De acordo com as artistas argentinas Tushka e Rebebe, a faixa “Choka Choka”, lançada em abril deste ano, possui algumas semelhanças com a música autoral delas chamada “Atómica”.

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A acusação foi feita através de um vídeo publicado pelas artistas latinas em suas redes sociais. A dupla fez uma comparação entre as duas canções e ressaltou que as melodias e estruturas seriam “quase idênticas”. O assunto viralizou rapidamente na internet e gerou discussões entre fãs e não fãs de Anitta e Shakira.

A música 'Choka Choka' foi lançada em abril desse ano | Foto: Reprodução/Redes Sociais

Tushka e Rebebe deixam claro que apesar da acusação, elas não responsabilizam diretamente as cantoras pela circunstância inusitada. Segundo a dupla latina, a semelhança pode ter surgido ao longo do processo de produção musical da canção: “Não acreditamos que elas tenham feito isso de propósito”, afirmam as cantoras no vídeo compartilhado em seus perfis.

Mesmo sendo uma acusação delicada, a dupla preferiu o uso de um tom amigável ao expor o caso e deixaram claro a admiração pelas cantoras. Tushka e Rebebe ainda aproveitaram a situação para revelar interesse em transformar o episódio em uma chance de colaboração com as artistas no futuro.

As equipes de Shakira e Anitta ainda não se pronunciaram oficialmente sobre o assunto.