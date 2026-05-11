Diretor de ‘O Agente Secreto’ é parado pela Polícia Federal após vencer oito prêmios com o longa no México

O diretor do filme ‘O Agente Secreto’, Kléber Mendonça Filho, foi parado pela Polícia Federal ao desembarcar no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na manhã desta segunda-feira (11), depois do longa-metragem conquistar mais oito estatuetas no Prêmio Platino Xcaret, no México. O procedimento é de praxe, e Kléber foi apenas escolhido para passar pelo processo de inspeção aleatória de bagagens.

Durante a conversa com os agentes, ele recebeu muitos elogios pelo filme e ainda brincou no X (antigo Twitter), rede social em que é muito ativo: “Parados na inspeção de bagagem na Polícia Federal em Guarulhos. Teve parabéns do policial pelo trabalho no cinema e pelos troféus pesados na bagagem. Achei bonito. Obrigado”, contou Kléber.

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A situação virou um prato cheio para as piadas dos fãs nas redes sociais. “‘O senhor tem excesso de bagagem’, disse o policial. ‘Sim, muito troféus’, você respondeu”, fez piada uma internauta ao imaginar uma conversa entre o diretor e o agente. “É melhor fretar um voo da próxima, porque vem muito mais por aí”, sugeriu um outro fã.

O Agente Secreto ganha prêmios no México

O longa-metragem faturou prêmios nas categorias de: Melhor Filme de Ficção Iberoamericano, Melhor Direção em Cinema, Melhor Música Original em Cinema, Melhor Roteiro em Cinema, Melhor Montagem em Cinema, Melhor Ator em Cinema (destinado ao ator principal Wagner Moura) e Melhor Direção de Arte em Cinema.

Além do filme, outras obras do audiovisual brasileiro também foram premiadas, como a novela da HBO Max “Beleza Fatal”, que ganhou o prêmio de Melhor Série de Longa Duração. Também levou um prêmio para casa, o documentário ‘Apocalipse nos Trópicos’, de Petra Costa, como Melhor Documentário Iberoamericano.