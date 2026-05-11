Após rumores de um possível término, Virginia Fonseca aparece em Madrid na casa de Vini Jr.

Depois de muitas notícias nas redes sociais sobre um possível término entre Virginia Fonseca e Vini Jr. A influenciadora surgiu na manhã desta segunda-feira (11) em Madrid, na casa do jogador. A chegada da empresária à capital espanhola chamou atenção porque, até então, ela não havia comentado sobre a viagem.

Na noite anterior, Virginia havia se despedido normalmente dos seguidores enquanto ainda estava em Goiânia, Goiás, onde passou o Dia das Mães ao lado dos filhos e da família. Virginía apareceu nos stories já no closet do atacante do Real Madrid. “Bom dia, já estou em Madri”, disse ela no vídeo publicado nas redes sociais.

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A influenciadora, inclusive, apareceu usando justamente a camiseta da Balenciaga que ganhou do atleta de presente de Dia das Mães. O item de luxo, avaliado em cerca de R$ 5,9 mil, havia sido mostrado pela própria influenciadora no domingo (10), quando ela exibiu todos os presentes que foram enviados pelo craque.