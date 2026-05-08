Ilhados com a Sogra, 4ª edição, terá participação de famosos

O reality da Netflix, Ilhados com a Sogra, anunciou, no Instagram oficial do programa, que a 4ª edição terá a participação de famosos na dinâmica. A novidade foi divulgada para o público na noite desta quinta-feira (7).

O programa consiste em ilhar noras e genros com as sogras em uma ilha, sem a presença dos cônjuges, que estão observando tudo, incluindo provas e dinâmicas de dentro de um bunker, e quem sobreviver ao programa ganha R$ 500 mil. Porém, todo esse mecanismo era realizado com pessoas anônimas, o que será diferente na próxima edição, que será formada por famosos.

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Ainda não foram divulgados os nomes dos famosos que participarão do reality apresentado por Fernanda Souza, nem a data de estreia da 4ª edição.