Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 4,8962 | Euro R$ 5,7672
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Ilhados com a Sogra, 4ª edição, terá participação de famosos

A novidade foi divulgada para o público na noite desta quinta-feira (7)

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 08 de maio de 2026 - 11:56
O reality é apresentado por Fernanda Souza
O reality é apresentado por Fernanda Souza -

O reality da Netflix, Ilhados com a Sogra, anunciou, no Instagram oficial do programa, que a 4ª edição terá a participação de famosos na dinâmica. A novidade foi divulgada para o público na noite desta quinta-feira (7).

O programa consiste em ilhar noras e genros com as sogras em uma ilha, sem a presença dos cônjuges, que estão observando tudo, incluindo provas e dinâmicas de dentro de um bunker, e quem sobreviver ao programa ganha R$ 500 mil. Porém, todo esse mecanismo era realizado com pessoas anônimas, o que será diferente na próxima edição, que será formada por famosos.

Leia também:

Ex-padrasto de MC Ryan SP é alvo de operação sobre lavagem de dinheiro em SP

Moradora de Petrópolis percebe aumento na conta de energia e descobre invasão de quati na madrugada; vídeo!

Ainda não foram divulgados os nomes dos famosos que participarão do reality apresentado por Fernanda Souza, nem a data de estreia da 4ª edição.

Tags:

4ª edição Ihados com a Sogra Ihados com a Sogra com famosos Netflix

Matérias Relacionadas