Reconciliação à vista? Foto de Zé Felipe com a ex-sogra agita as redes sociais

As redes sociais voltaram a ser palco de rumores sobre uma reconciliação entre Zé Felipe e Virginia, após o cantor compartilhar uma postagem em que aparece ao lado da ex-sogra, Margareth Serrão.

Na foto publicada no Instagram, o artista está dentro da antiga mansão da família, em Goiânia, e Margareth aparece deitada em uma cama ao fundo. Para legendar a postagem, o cantor adaptou o ditado popular de que um emoji fala mais do que mil palavras e usou apenas desenhos de corações, gerando muitos comentários entre os internautas. Enquanto isso, alguns seguidores especularam que Virginia não estava na cidade no momento da postagem.

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Pouco antes, a influenciadora havia revelado nas redes sociais que estava cumprindo compromissos profissionais no Rio de Janeiro. Informações que vieram a público recentemente são de que a influenciadora tem participado de reuniões com o apresentador Luciano Huck e que está buscando um espaço especial no ‘Domingão com Huck’ ao longo da cobertura da Copa do Mundo FIFA.

Outra interação que chamou a atenção foi quando o cantor comentou com emojis de coração em uma publicação da influenciadora na qual ela falava sobre a apresentação escolar da filha, Maria Alice, em homenagem ao Dia das Mães.

Mais uma vez, os internautas tiveram opiniões divididas: pois alguns elogiavam a harmonia da convivência e o carinho entre os dois, enquanto outros comentavam sobre uma possível reaproximação. Mesmo com os rumores, nem Zé Felipe nem Virginia se pronunciaram, mas os fãs seguem com uma pulga atrás da orelha, principalmente depois de demonstrações públicas de carinho.