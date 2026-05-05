Andressa Urach picha e quebra carro de ex-marido, que se tornou criador de conteúdo adulto: "Boas vendas, ator"

De acordo com Andressa, o término aconteceu após uma discussão acalorada entre os dois, onde ela chegou até a “quebrar o apartamento” dele - Foto: Divulgação

De acordo com Andressa, o término aconteceu após uma discussão acalorada entre os dois, onde ela chegou até a “quebrar o apartamento” dele - Foto: Divulgação

Andressa Urach se envolveu em mais uma polêmica! Após anunciar o fim de seu casamento de dois meses com Flávio Giglioli, ela foi acusada de pichar e quebrar o carro do ex nas redes sociais.

A acusação foi feita pelo próprio Flávio, que postou no stories do Instagram uma foto de seu carro com a janela quebrada e a frase "Boas vendas, ator" escrita nele. "Zoou meu carro, né? Firmeza! Não vai ficar assim não. Você gosta de processar os outros, não gosta? Agora sua hora vai chegar, vai tomar um processinho também. Danos morais. Não vai ficar barato pra você, não (sic)", disse ele no vídeo.

Como resposta, Andressa também publicou um stories marcando o ex: "Ué, Flávio, não é criador de conteúdo? Então compra outro carro, compra outros móveis... Quebrei mesmo! Quebrei o apartamento, o carro, quebro tudo. Processa, bebê! Processa que eu pago, não tem problema".

Leia também:

Última semana: Eleitores enfrentam longa fila no TRE de Niterói para regularizar título de eleitor

Torcedores do Vasco são espancados após empate de 2 a 2 com o Flamengo

De acordo com Andressa, o término aconteceu após uma discussão acalorada entre os dois, onde ela chegou até a “quebrar o apartamento” dele, o que teria feito com que os vizinhos chamassem a polícia.

“Nos separamos. Não estamos mais juntos porque ele abriu conta em conteúdo adulto e eu falei que eu nunca mais ficaria com ninguém que trabalhasse com isso. Não aceito”, disse ela em um stories publicado no Instagram.

“Sou ciumenta. Não satisfeito, depois dele criar a conta dele nas plataformas, ele começou a receber mensagem de um monte de abençoada, pra não falar outras coisas, porque sabem que ele é casado”, adicionou ela. “Eu surtei, quebrei o apartamento, os vizinhos chamaram a polícia. Deu barraco mesmo. Todo mundo sabe que eu sou barraqueira. Sou louca, sou barraqueira, sou tudo isso aí”.

Discreto e reservado nas redes sociais, Flávio, também conhecido como FBoss, é um empresário de 25 anos que trabalha com agenciamento de carreiras de cantores do funk.

Em seu perfil na Privacy, Flávio diz: “Novo no conteúdo adulto, trazendo uma fase intensa e sem filtros”.