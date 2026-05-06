Globo define estreia da série documental "Convocadas", atração sobre a vida das esposas dos jogadores de futebol

Entre os nomes confirmados estão Natalia Belloli, mulher de Raphinha; Carol Cabrino, esposa de Marquinhos; Duda Fournier, mulher de Lucas Paquetá; Ana Lídia, companheira de Bruno Guimarães; e Tainá Castro, esposa de Éder Militão - Foto: Reprodução/ Instagram

Entre os nomes confirmados estão Natalia Belloli, mulher de Raphinha; Carol Cabrino, esposa de Marquinhos; Duda Fournier, mulher de Lucas Paquetá; Ana Lídia, companheira de Bruno Guimarães; e Tainá Castro, esposa de Éder Militão - Foto: Reprodução/ Instagram

O novo programa documental que acompanha o estilo de vida das mulheres de jogadores de futebol chamado “Convocadas” , já tem data de estreia na TV Globo. A exibição será a partir do 3 de junho após “Guerreiros do Sol”, com episódios de 45 minutos.

O objetivo é apresentar, em conversas francas e momentos espontâneos, o dia a dia dessas mulheres, destacando suas rotinas para além do universo esportivo. O formato busca mostrar que, longe de coadjuvantes, elas ocupam papel central em suas próprias histórias, conciliando maternidade, negócios, viagens e a pressão do ambiente ligado ao futebol.

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A apresentação será de Luciele Di Camargo, casada com o ex-jogador e agora comentarista Denílson, que conduz os encontros com as convidadas ao longo da temporada. Entre os nomes confirmados estão Natalia Belloli, mulher de Raphinha; Carol Cabrino, esposa de Marquinhos; Duda Fournier, mulher de Lucas Paquetá; Ana Lídia, companheira de Bruno Guimarães; e Tainá Castro, esposa de Éder Militão. Apesar de reunir figuras conhecidas desse universo, a ausência de Bruna Biancardi, esposa do Neymar, chamou atenção do público.