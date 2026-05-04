Prefeitura do Rio confirma o projeto "Todo mundo no Rio" até pelo menos 2028

O anúncio da Riotur aconteceu logo após a apresentação da cantora Shakira - Foto: Divulgação/ Marcos de Paula / Prefeitura do Rio

O anúncio da Riotur aconteceu logo após a apresentação da cantora Shakira - Foto: Divulgação/ Marcos de Paula / Prefeitura do Rio

A prefeitura do Rio de Janeiro confirmou que a série de megaeventos “Todo mundo no Rio” continuará no calendário oficial da cidade até, pelo menos, 2028. O anúncio da Riotur aconteceu logo após a apresentação da cantora Shakira, que levou 2 milhões de pessoas às areias de Copacabana neste sábado (2).

A atual edição do projeto deve injetar aproximadamente R$ 800 milhões na economia do Rio de Janeiro. De acordo com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, o valor beneficia diretamente os setores de hotelaria, gastronomia, comércio e transporte. Além do retorno financeiro imediato, a cidade ganha visibilidade global.

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O fluxo de turistas também demonstra enorme crescimento. No feriado do Dia do Trabalho de 2024, a alta foi de 34,2% em comparação ao ano anterior. Já em 2025, o aumento de visitantes atingiu 90,5% quando confrontado com os dados de 2023.