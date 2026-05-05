Jornalista Leda Nagle afirma ser favorável ao trabalho infantil e recebe críticas nas redes sociais

A jornalista Leda Nagle, de 75 anos, demonstrou publicamente que é favorável à ideia do ex-governador do estado de Minas Gerais e pré-candidato à presidência, Romeu Zema, sobre o trabalho infantil, o que causou revolta nas redes sociais. Ela alegou que começou a trabalhar no armazém da família aos 9 anos e que tem boas memórias da época.

A polêmica teve início quando Zema afirmou que "aqui no Brasil parece que a esquerda criou essa noção que trabalhar prejudica a criança. Lá fora, nos Estados Unidos, criança sai entregando jornal...Aqui, proibido, você está escravizando crianças. Então, é lamentável", durante entrevista ao “Podcast Inteligência Ltda”, na última sexta-feira (1º).

Zema defende que crianças (até 12 anos) trabalhem como CLT!



Daqui a pouco a direita estará pedindo o retorno da escravidão! pic.twitter.com/zdORr3PXdh — Análise Política (@analise2025) May 2, 2026

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Após críticas, o político foi defendido publicamente por Leda. "Ele está certo sim. Falo por experiência própria. Trabalhei desde muito cedo junto com meu pai e minha mãe no nosso Armazém Mineiro a partir de 9 e 10 anos. Ia ao Instituto Santos Anjos de manhã, fazia os deveres de casa no balcão do armazém e depois atendia fregueses, junto com meus pais, pesando arroz, feijão (que na época eram vendidos a granel) e fazia pequenas entregas. Tenho belas lembranças desta época. Éramos fortes, unidos e felizes. Sem drama", escreveu a jornalista no X, neste domingo (3).

Ele está certo sim. Falo por experiência própria. Trabalhei desde muito cedo junto com meu pai e minha mãe no nosso Armazém Mineiro a partir de 9 e 10 anos . Ia ao Instituto Santos Anjos de manhã, fazia os deveres de casa no balcão do armazém e depois atendia fregueses, junto… https://t.co/hlMd26kGfy — Leda Nagle (@LedaNagle) May 3, 2026

Após o seu posicionamento, Leda foi alvo de críticas, entre elas estava o do também jornalista e escritos Jean Willys, que alegou que ela estaria “romantizando a exploração do trabalho infantil de crianças pobres”. "Isto é imoral. Enquanto seu filho estava sendo criado a suco de maçã e danone, com babá e motorista levando-o na escola bilíngue e cara que ele frequentou, enquanto isso, milhares de meninas e meninos pobres na mesma idade dele estavam trabalhando de sol a sol para não morrerem de fome. Leda, eu comecei a trabalhar aos 10 anos de idade para não morrer de fome! Não foi porque eu quis", disse.

Durante o relato, ele ainda acusou a jornalista de ser ‘irresponsável’ e ‘insensível’. "Você é uma irresponsável ao defender o trabalho infantil (só de pobres e pretos, claro). Insensível. Eu tinha você mais em alta conta, mas eu já vi que você decaiu para o lugar da vilania e da mistificação. Sem falar da hipocrisia! Leda, você poderia ter sido um bom vinho que melhora com o tempo, mas está se tornando um amargo vinagre. Respeite a vida das crianças pobres e negras! Pense nelas como você pensa em seu nepobaby, hoje playboy que, a despeito de todo privilégio que teve na vida, só conseguiu algo porque a gente vive nessa república de parentes. Ainda há tempo de você se salvar desse abismo. Pense nisso!".

A resposta de Jean foi apoiada por outros famosos como o ator José de Abreu que deixou emojis de aplausos na publicação. "Vexaminoso. O próprio filho deve se envergonhar dessa postura", escreveu Carmo Dalla Vecchia. "Essa morreu por dentro, não tem salvação", comentou Kiko Mascarenhas.