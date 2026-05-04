Vini Jr. publica foto com Virgínia e acaba com rumores de separação do casal

Com o surgimento de especulações de uma possível separação entre Vinícius Jr. e Virgínia Fonseca nas redes sociais, o atleta resolveu reagir para garantir que o público soubesse que eles ainda permaneciam juntos. Vini aproveitou o momento para publicar em seu perfil uma foto abraçado com a influenciadora, enquanto eles soltavam a voz em um karaokê.

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O registro foi divulgado na manhã desta segunda-feira (04), nos stories do jogador. Na imagem, os dois aparecem próximos um do outro e em clima de intimidade, cantando juntos a música Peaches do cantor canadense, Justin Bieber. Além de adicionar o emoji de coração vermelho na fotografia.

Apesar da tentativa de Vini Jr. de controlar a narrativa desses rumores, as redes sociais ainda viralizam comentários sobre o comportamento de Virgínia nos últimos dias. A influenciadora já apareceu em seus stories hoje pela manhã como de costume, no entanto, não repostou a publicação romântica do seu namorado.

As especulações surgiram no último final de semana, após seguidores do casal perceberem algumas mudanças no comportamento deles. Como a falta de interação frequente do jogador e da influenciadora nos seus perfis nas redes sociais e vídeos publicados em que Virgínia aparecia sozinha, o que aumentou os boatos.