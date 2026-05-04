Alanis Guillen tem medida protetiva concedida pela Justiça do Rio contra ex-namorada

A Justiça do Rio de Janeiro concedeu medida protetiva à atriz Alanis Guillens, de 27 anos, contra a ex-namorada, Giovanna Reis, com base na Lei Maria da Penha. A artista solicitou o recurso após alguns casos de perseguição, tentativas de contato e até mesmo idas à sua residência e ameaças. O casal terminou em março, depois de publicações antigas feitas por Giovanna, com temáticas racistas e homofóbicas, serem expostas.

No primeiro momento, a informação foi publicada no perfil “Segue a Cami”, no Instagram. Entretanto, o colunista Gabriel Vaquer, do “F5”, conseguiu mais informações do despacho da medida, concedida no dia 29 de abril. "A urgência é evidente, pois a reiteração das condutas descritas indica risco concreto de agravamento da situação, com potencial lesão à integridade psicológica, à privacidade e à tranquilidade da requerente", informa o documento.

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A partir de agora, Giovanna não tem permissão para manter contato com a atriz de nenhuma forma. "A requerida (Reis) precisa se abster de se aproximar da requerente (Alanis), de sua residência, de seu local de trabalho e de quaisquer outros locais de frequência habitual, devendo manter distância mínima de 300 (trezentos) metros", destacou.

Além disso, a ex-namorada de Alanis não pode fazer comentários públicos sobre a famosa, nem “divulgar, expor, comentar ou publicar quaisquer aspectos da vida privada da requerente, por qualquer meio físico ou digital, inclusive redes sociais, aplicativos de mensagem, entrevistas ou veículos de comunicação", ressaltou.