Festival de Cinema Europeu em Niterói é prorrogado
Evento no Reserva Cultural de Niterói é prorrogado até o dia 6 e terá desconto inédito
A segunda edição do Festival de Cinema Europeu em Niterói tinha o seu fim previsto para esta quarta-feira(29), no entanto a organização do evento decidiu prorrogar o festival por mais uma semana, agora os filmes ficarão em cartaz até o próximo dia 6.
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Além disso, os organizadores do evento liberaram descontos inéditos na aquisição de ingressos para assistir aos filmes da programação do festival. A pessoa que apresentar o bilhete da Barca Rio-Niterói na bilheteria do cinema ganhará um desconto de R$ 10,00, valor que equivale à ida e volta entre as duas cidades.
O desconto é válido para qualquer sessão dos filmes europeus em cartaz, mediante a compra do ingresso presencialmente no Reserva Cultural de Niterói. O cinema está localizado na Avenida Visconde do Rio Branco, em São Domingos, Niterói.
O evento conta com 14 produções europeias inéditas, incluindo filmes franceses, alemães, italianos e espanhóis. Alguns desses títulos passaram por grandes eventos cinematográficos, como Cannes e Veneza.
Programação completa: de 30 de abril a 06 de maio
Sexta, 01/05
15h50 — Beladona
18h40 — O Grande Arco de Paris
Sábado, 02/05
15h50 — Uma Infância Alemã
18h40 — Diva Futura
Domingo, 03/05
15h50 — Mirrors No. 3
18h40 — As Cores do Tempo
Segunda, 04/05
15h50 — Querendo ou Não
18h40 — A Divina Sarah Bernhardt
Terça, 05/05
15h50 — E Seus Filhos Depois Deles
18h40 — Erupcja
Quarta, 06/05
15h50 — Cinco Segundos
18h40 — 8 Décadas de Amor