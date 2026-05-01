Festival de Cinema Europeu em Niterói é prorrogado

A segunda edição do Festival de Cinema Europeu em Niterói tinha o seu fim previsto para esta quarta-feira(29), no entanto a organização do evento decidiu prorrogar o festival por mais uma semana, agora os filmes ficarão em cartaz até o próximo dia 6.

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Além disso, os organizadores do evento liberaram descontos inéditos na aquisição de ingressos para assistir aos filmes da programação do festival. A pessoa que apresentar o bilhete da Barca Rio-Niterói na bilheteria do cinema ganhará um desconto de R$ 10,00, valor que equivale à ida e volta entre as duas cidades.



O desconto é válido para qualquer sessão dos filmes europeus em cartaz, mediante a compra do ingresso presencialmente no Reserva Cultural de Niterói. O cinema está localizado na Avenida Visconde do Rio Branco, em São Domingos, Niterói.

O evento conta com 14 produções europeias inéditas, incluindo filmes franceses, alemães, italianos e espanhóis. Alguns desses títulos passaram por grandes eventos cinematográficos, como Cannes e Veneza.



Programação completa: de 30 de abril a 06 de maio

Sexta, 01/05

15h50 — Beladona

18h40 — O Grande Arco de Paris

Sábado, 02/05

15h50 — Uma Infância Alemã

18h40 — Diva Futura

Domingo, 03/05

15h50 — Mirrors No. 3

18h40 — As Cores do Tempo

Segunda, 04/05

15h50 — Querendo ou Não

18h40 — A Divina Sarah Bernhardt

Terça, 05/05

15h50 — E Seus Filhos Depois Deles

18h40 — Erupcja

Quarta, 06/05

15h50 — Cinco Segundos

18h40 — 8 Décadas de Amor