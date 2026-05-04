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Gonçalenses curtem domingo com muito samba no Centro de Tradições Nordestinas, em Neves

Evento gratuito será realizado todos os domingos de maio

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 04 de maio de 2026 - 08:52
A festa começou com uma apresentação do grupo Arruda e Guiné, que embalou os gonçalenses com clássicos do samba
A festa começou com uma apresentação do grupo Arruda e Guiné, que embalou os gonçalenses com clássicos do samba -

O Centro de Tradições Nordestinas “Severo, Embaixador Nordestino”, em Neves, recebeu, neste domingo, o “Samba da Feira de Neves”, com rodas de samba que tiveram início às 13h e se estenderam até a noite. A atração acontecerá durante todos os domingos de maio, garantindo muito samba, cultura e diversão. A Secretaria de Turismo e Cultura apoia o evento, cedendo o espaço.

A festa começou com uma apresentação do grupo Arruda e Guiné, que embalou os gonçalenses com clássicos do samba. O grupo está completando 13 anos e vem construindo o lugar de referência ao samba de raiz em São Gonçalo e regiões vizinhas. Ainda durante o evento, DJs também se apresentaram. O dia foi finalizado pelo Celeiro Samba Clube, grupo criado em 2015 que se consolidou como um importante representante do samba e pagode, conhecido por resgatar a essência das tradicionais rodas de samba raiz.

O evento ofereceu estrutura com conforto e segurança para o público, que pôde aproveitar uma tarde animada ao som de grandes clássicos do samba e do pagode, além de área gastronômica.

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Victoria Mendonça, de 21 anos, curtiu o evento ao lado da mãe e da tia. O samba se tornou um momento em família para elas. "Está tudo muito bom aqui hoje, muito organizado! Eu soube do evento pelas redes sociais e viemos curtir. Também é a primeira vez que eu venho no Centro de Tradições Nordestinas, mesmo morando em Neves, e eu adorei o espaço! Com certeza vou vir mais, nos outros domingos, para aproveitar mais um pouco do samba, é muito bom", contou.

Vânia Cristina Medeiros, de 58 anos, também curtiu o samba. Ela mora na Covanca, mas soube que haveria o evento no Centro de Tradições Nordestinas e não perdeu tempo em colocar o samba no pé em dia. "Esse é o programa perfeito de domingo para mim! Eu vi que ia ter esse evento pelas redes sociais e aqui estou. Não conhecia esse espaço, mas estou me divertindo muito e vou vir sempre, com meu filho e outras pessoas, é muito bom", afirmou.

Serviço:

O “Samba da Feira de Neves” acontecerá todos os domingos do mês de maio, sempre das 13h às 22h, com a apresentação de diversos grupos de samba, no Centro de Tradições Nordestinas “Severo, Embaixador Nordestino”, no bairro de Neves.

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