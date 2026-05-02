Fight: Conflito entre Malévola e Jojo Todynho pode sair das redes e ganhar as ruas de Bangu

A briga entre a cantora Jojo Todynho e a influenciadora Malévola Alves se agravou ainda mais nesta sexta-feira (1º). Durante uma entrevista à coluna de Fábia Oliveira, Malévola falou sobre a situação e se mostrou surpresa com a reação da rival.

“Eu não esperava que a situação com a Jojo chegasse a esse nível, porque eu pensei que ela ia calar a boca dela, mas ela continuou”, disse, ressaltando que a briga ganhou proporções inesperadas até mesmo para ela.

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A confusão começou depois que Malévola criticou nas redes sociais o serviço do cabeleireiro, Robson Souza, dizendo que estaria insatisfeita depois de pagar R$ 6 mil em procedimentos capilares, como corte, pintura, entre outros.

Jojo Todynho se envolveu na história depois de elogiar o trabalho do profissional, o que, para Malévola, foi uma espécie de provocação indireta. A partir disso, uma simples reclamação escalou para uma briga generalizada, podendo parar na Justiça. A influenciadora adotou uma forma combativa de se expressar.

“Estou me preparando pra essa briga, vou levar dez seguranças. Errada eu não tô. Já pensou nas consequências legais? Do mesmo jeito que ela vai me processar, eu processo ela em dobro. Já tô na esfera cível e criminal do crime que ela cometeu, que é transfobia”, disse, ameaçando levar o caso para a Justiça.

“A frase que eu diria pra ela é para ela tomar conta da vida dela e focar na faculdade, até porque é tanta desinformação e fake news que ela tá passando”, disse ela.

Apesar das trocas de farpas, Jojo Todynho não se amedrontou. Aumentando ainda mais a tensão entre as duas, a confusão pode resultar em ‘pancadaria’ no Rio de Janeiro. Isso porque Jojo marcou um encontro com Malévola, com local e hora divulgados.

“Não tenho medo de você e nem de ninguém, comigo não se brinca! Quarta-feira que vem eu te aguardo no Largo de Bangu, às 15h da tarde. Eu quero ver se você é tudo isso mesmo”, desafiou.

Sem descer do salto, a influenciadora respondeu: “Jojo Todynho tá falando pra quarta-feira eu estar em Bangu? Você me espera, 16h eu tô aí, passagem a gente compra. Quer continuar a briga, Jojo? A gente continua. Não tenho medo de você não, mulher. Eu fui encontrar o Paiva e do mesmo jeito eu vou te encontrar.”

Soso Careca e MC Paiva são agredidos por Malévola

Em razão da reclamação de Malévola sobre o valor cobrado pelo cabeleireiro, R$ 6 mil em procedimentos, outras famosas saíram em defesa do profissional. Uma delas foi a também influenciadora Soso Careca.

As influenciadoras discutiram nas redes sociais, e o caso teve a intromissão do MC Paiva, namorado de Soso Careca.

Porém, a briga saiu da internet e se tornou agressão após Malévola encontrar o casal na entrada de um cinema de um shopping na Zona Leste de São Paulo. Em vídeos publicados nas redes sociais, é possível ver Malévola discutindo com o casal e, logo em seguida, o cantor sendo agredido por uma amiga da influenciadora, identificada como Raysa Puglieszzi.

Depois, Paiva revida a agressão e parte para cima delas, o que gerou confusão. Seguranças do local e um segurança levado pela influenciadora precisaram desapartar a briga.

No vídeo, Malévola e a amiga ainda chamam MC Paiva de “transfóbico”. Ele está sendo acusado de chamar a influenciadora de “homem”, pois ela é uma mulher transsexual.