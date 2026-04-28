José Loreto, de Niterói, comenta semelhança com sósia de Itaboraí

Lorran Galdino, que está na imagem maior, conversa como o ator (no detalhe) por meio de uma ligação via ceuluar - Foto: Reprodução/Instagram

Lorran Galdino, que está na imagem maior, conversa como o ator (no detalhe) por meio de uma ligação via ceuluar - Foto: Reprodução/Instagram

O ator José Loreto, 41, viralizou nas redes sociais depois de descobrir que possui um sósia na internet, Lorran Galdino, de 23 anos. O ator descobriu o 'gêmeo' por meio de um vídeo que circula a internet causando um bafafá por conta da semelhança.

O sósia, apelidado carinhosamente de "Loreto versão CLT" ou "José Loreto da Shopee", ficou conhecido por conta de uma entrevista onde fazia reclamações por conta de um acidente causado por cachorros de rua onde mora, na Paraíba. O vídeo bombou com comentários fazendo a comparação, até que o barulho chegou no ator.

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Loreto se surpreendeu e curtiu o vídeo, o compartilhando nas suas redes a fim de encontrar o 'clone'. Separados na maternidade? Não sei, só sei que estou à procura de Lorran… Me ajudem" diz a legenda da publicação.

Ambos se encontraram em uma ligação e registraram o momento nos stories do Instagram. Loreto, natural de Niterói, questiona Lorran sobre sua semelhança, ainda mais quando descobre que este é de Itaboraí, e pergunta : "quem são teu pai e tua mãe?" brincando com a semelhança.

Com toda a repercussão, Lorran trocou o nome do perfil para 'Sósia José Loreto', e ganhou 60 mil seguidores no Instagram.