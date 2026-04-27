Humorista de Niterói que viralizou falando ao contrário estreia show em teatro do Rio

Com um humor inteligente, criativo e fora do comum, a comediante Marcela Galvão estreia seu primeiro solo em teatro carioca, o espetáculo R.I.R. – Raciocínio Inútil Reverso, em temporada todas as terças-feiras de maio no Teatro Municipal Café Pequeno, no Leblon, Zona Sul do Rio. Os ingressos custam R$ 30 (meia) e estão disponíveis no site: R.I.R. - Raciocínio Inútil Reverso em Rio de Janeiro - Sympla. A classificação é 12 anos.

Natural de Niterói, região metropolitana do Rio, a artista vem se destacando na cena do stand-up comedy com uma habilidade inusitada: falar fluentemente de trás pra frente. Desde 2021, quando iniciou sua trajetória na comédia, a artista divide sua agenda entre Rio e São Paulo, acumulando participações em palcos importantes e abrindo shows de nomes consagrados como Igor Guimarães, Raphael Ghanem, Tiago Santineli e Carol Zoccoli.

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“Rir coletivamente é catártico. Com esse espetáculo eu espero provocar o riso em muita gente, sobretudo nesse momento torto que o mundo tá passando e nessa correria doida, onde boa parte das pessoas termina um dia sem dar risada. Estar em cartaz em um palco carioca fazendo comédia é um desejo antigo. Uma plateia cheia de gente que se identifica com o que tá ouvindo ali é especial demais. Quem for me assistir nas terças de maio vai fazer a terça valer a pena”, avalia.

Ela também esteve presente em projetos relevantes, como o “Juntas”, de Bruna Louise, participação no programa “Caldeirão com Mion” e o “UTC”, do Castro Brothers. Seu pensamento ágil e criativo rendeu ainda o convite para integrar o casting da Cancel Records, primeira gravadora brasileira dedicada à produção e distribuição de álbuns de humoristas em plataformas de streaming.

Formada em Letras pela UFRJ e em Artes Cênicas pela CAL, a comediante utiliza sua familiaridade com a linguagem e sua experiência teatral para construir um espetáculo dinâmico, que brinca com a Língua Portuguesa e com situações cotidianas de forma irreverente e inteligente. No solo, a comediante apresenta textos autorais que exploram jogos de palavras, raciocínios inesperados e observações bem-humoradas sobre o dia a dia.

Pela primeira vez ocupando o palco de um teatro carioca com seu show solo, Marcela Galvão apresenta uma hora de comédia dinâmica e surpreendente, em uma temporada intimista que vai fazer a plateia se divertir com as situações mais inusitadas vividas pela artista.

Vídeo com mais de 1 milhão de visualizações

Atriz e roteirista, Marcela ganhou as redes sociais graças a um vídeo gravado em fevereiro do ano passado, em plena Avenida Paulista, mostrando sua habilidade e fluência em falar as palavras de trás pra frente. Ao fazer a participação na rua, a niteroiense não só contou seu feito como mostrou o que sabia fazer. O registro rapidamente quebrou a internet e foi visto mais de 1 milhão de vezes.

Serviço:

Espetáculo: R.I.R. – Raciocínio Inútil Reverso – Marcela Galvão

Quando: Todas as terças de maio (5, 12, 19 e 26).

Local: Teatro Municipal Café Pequeno

Endereço: Av. Ataulfo de Paiva, 269 – Leblon

Duração: 60 minutos

Capacidade: 90 lugares

Ingressos: R$ 60 (inteira) / R$ 30 (meia)

Classificação indicativa: 12 anos

Vendas: https://site.bileto.sympla.com.br/teatromunicipalcafepequeno/.

Ficha técnica:

Texto: Marcela Galvão

Iluminação: Raphael Grampola

Produção: Thiago Barbosa

Assessoria de imprensa: Cicero Borges