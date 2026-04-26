Morre o ex-deputado José Frejat, aos 102 anos

A carreira política de José Frejat foi marcada pela resistência política - Foto: Reprodução/Câmara dos Deputados

A carreira política de José Frejat foi marcada pela resistência política - Foto: Reprodução/Câmara dos Deputados

O ex-deputado federal, José Frejat, morreu no Rio de Janeiro nesse sábado (25), aos 102 anos. O político estava internado enfrentando um caso delicado de pneumonia e não resistiu.

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A confirmação da morte foi divulgada pela equipe de assessoria do seu filho, o cantor Frejat.

A carreira política de José Frejat foi marcada pela resistência política. Com cargos de presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE) e fundador do Movimento Nacionalista Brasileiro (MNB), ex-deputado se tornou um dos nomes importantes no movimento “Diretas Já”. Além de ser advogado e ex-procurador da Fazenda.

O velório será realizado nesta tarde de domingo (26) às 13h30, no Cemitério São João Batista, em Botafogo. E a previsão de sepultamento é para às 15h30.