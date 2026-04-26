Morre o jornalista esportivo Aurino Leite, aos 51 anos

Aurino Leite era conhecido pelo jeito bem-humorado e pelas brincadeiras constantes nas redes sociais - Foto: Divulgação

Aurino Leite era conhecido pelo jeito bem-humorado e pelas brincadeiras constantes nas redes sociais - Foto: Divulgação

O jornalismo esportivo perdeu um de seus nomes nesta semana. O jornalista Aurino Leite morreu aos 51 anos, após sofrer um mal súbito em casa, em São Gonçalo.

Com uma trajetória construída ao longo de décadas, Aurino iniciou a carreira em 1995, no jornal O Fluminense, em Niterói, e passou por diferentes redações ao longo dos anos.

Trabalhou em veículos como Jornal dos Sports, Lance!, Expresso e no portal Jogada10. Também teve atuação na área de comunicação institucional, com passagens pelas prefeituras de São Gonçalo e Maricá. Seu trabalho mais recente foi como editor no jornal Meia Hora, do grupo O DIA.

Nos últimos anos, segundo a família, ele enfrentava problemas de saúde, incluindo complicações renais e cardíacas. Chegou a passar por procedimentos após episódios de infarto, mas seguia ativo e próximo dos colegas e amigos.

Apaixonado por futebol, especialmente pelo Flamengo, era conhecido pelo jeito bem-humorado e pelas brincadeiras constantes nas redes sociais, principalmente com torcedores rivais.

O corpo do jornalista será enterrado neste domingo (26). O velório acontece a partir das 10h, na capela 1 do Cemitério de São Gonçalo, com sepultamento previsto para as 12h.

Aurino deixa dois filhos e um irmão, também jornalista.